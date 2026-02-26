総額5470億6600万円となった佐賀県の2026年度一般会計当初予算案。過去3番目の規模で、新型コロナウイルス対策費を除くとこれまでで最大となった。産業基盤の強化から特定の職種や困りごとに着目した支援、埋蔵文化財の新たな展示のあり方検討に至るまで、多様な取り組みが並ぶ。新規事業の一部を紹介する。

県は、吉野ケ里遺跡（吉野ケ里町、神埼市）の出土品を、収蔵したまま来場者に展示する「魅せる収蔵庫」施設整備に乗り出す。2242万円を計上し、2026年度中に基本構想・基本計画を策定する方針だ。

県によると、土器や石器といった吉野ケ里遺跡など県内各地からの出土品は、コンテナ約5万箱分に及ぶ。発掘を行っていなかった「謎のエリア」での調査が進むほか、各地の道路開発などに伴う調査により、出土品は今後も増える可能性がある。

現在、出土品は同遺跡内の展示室を含め、県内4カ所の施設で保管しているが、県によると「すでに満杯状態」。加えて築年数が60年を超えるものもあり、老朽化にも悩まされている。

こうした現状を受けて、4つの施設を集約した収蔵庫を、吉野ケ里歴史公園内の一角に建設することを計画。今後、展示研究に定評のある東京大総合研究博物館と連携協定を結び、協働で構想・計画を練りたい考えだ。県は「新たな収蔵に挑戦し、吉野ケ里遺跡の価値を高めたい」としている。（田中早紀）