春の訪れを告げる「佐賀城下ひなまつり」が、佐賀市中心部で開かれている。佐賀城本丸歴史館（城内2丁目）や徴古館（松原2丁目）、城下町に点在する旧家など計12会場で、約5千体のひな人形や地元の工芸品を展示している。3月15日まで。

今年のテーマは「春色さんぽ」で、各会場のテーマカラーにちなんだ展示を楽しめる。徴古館では金色をテーマに鍋島家伝来の美術工芸品を展示。旧三省銀行は歴史を誇る和製じゅうたん「鍋島緞通（だんつう）」が並び、黄色を基調とした作品やひな祭りの文様、伝統的な花柄などを堪能できる。

旧古賀銀行は、人気絵本「ノラネコぐんだん」とコラボし、ひな人形に装ったキャラクターが登場。旧古賀家では十四代今泉今右衛門さんの殿皿・姫皿を展示し、旧福田家には伝統工芸品「手織り佐賀錦」の衣装をまとった優雅なひな人形が目を引く。佐賀城本丸歴史館では、市内の小中学生が制作した個性豊かなひな人形約1800体が来場者を和ませている。

イベントを企画する実行委員会は「佐賀城下を歩きつつ、さまざまな表情のひな人形やひな飾りを満喫してほしい」と話している。

周遊チケット千円（中学生以下は無料）を柳町観光案内所や旧福田家、徴古館、コムボックス佐賀駅前の「SAGA MADO」で購入すると、どの会場も入場できる。佐賀城本丸歴史館など一部会場は無料。期間中の土日祝日（午前10時〜午後5時）は佐賀駅バスセンターから周遊バスを20分ごとに運行している。実行委＝0952（20）2200。（竹中謙輔）