【台北・小畑大悟】ソフトバンクは25日、台北ドームで行われた台湾プロ野球の中信兄弟との交流試合に7−3で勝った。開幕投手候補の上沢が先発して2回1失点。1点を追う四回に一発攻勢を見せ、正木が3ラン、井上が2ランを放った。

26日は同球場でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表と対戦し、台湾プロ野球の味全から新加入した徐若熙が先発する予定。

正木が逆転3ラン

台湾の野球ファンを派手に沸かせた。1点を追う四回無死一、二塁。3番の正木が台北ドームに放物線を描いた。3番手の左腕からバックスクリーン右へ逆転3ラン。140キロ直球を捉えた。

「得点圏に走者を置いての打席で、とにかくかえすことを考えた。しっかりと自分の打撃ができた」。今オフは肉体改造してパワーアップに成功。春季キャンプでも手応えをつかんでいた。

超激戦区の外野でレギュラーをつかむには打つしかない。「レベルは高いと思うけど、そこに勝っていかないと試合に出られない」。異国で大きなアピール弾を放った。

井上の2ランも誘発した一撃。「台湾の野球ファンに『ホークスの正木』を見ていただく素晴らしい機会で、最高の結果を出せて良かった」と笑顔で振り返った。