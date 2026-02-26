¡ÚÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û¿·²¦¼Ô¡¦ÌðÌî·¼ÂÀ¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Ë¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤ò»ØÌ¾¡ÖÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¿·²¦¼Ô¤ÎÌðÌî·¼ÂÀ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢º£¸å¤ÎÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏÇÉà¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÌðÌî¤ÏÅ·¥×¥í£²£µÆü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç´äËÜßê»Ë¤òÇË¤ê¡¢£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤·¤ÆºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¡Êº£¸å¤Ï¡ËËÜÅö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²¦¼Ô¤Î¼«³Ð¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö·¯¡¢±Ñ¸ìÏÃ¤»¤ë¡©¡×¤ÈÆÍÁ³¡¢µ¼Ô¤Ë³ÎÇ§¡£¡Ö¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂçÊªµ»¹ªÇÉ¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£ÌðÌî¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤ÈºòÇ¯£±£±·î¤ÎÅ·¥×¥í¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¡£¥·Îõ¤Ê´ØÀáµ»¤Î¹¶ËÉ¤ÎËö¤ËÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤¬Ë¾¤á¤Ð¡£²ñ¼ÒÆ±»Î¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎºÆÀï¤òË¾¤ß¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤ÏÌÀ¸À¤·¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤¬¤ä¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µ¼Ô¤Ë¡Ö¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤¬À¤³¦¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¼ÌÀ¤òÂ÷¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÎ¶¤Î·»Äï¡ÊÅ·¥×¥í»²ÀïÁª¼ê¡Ë¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òËþ°÷¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬Á´Éô¡£°Ê¾å¡¢¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡×¤È¸À¤Ã¤Æ£±£°Ê¬¤ËµÚ¤ó¤À¼èºà¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥í¡¼¡¢¥¶¥Ã¥¯¡£¥ä¥Î¡¢¥Ù¥ë¥È¡¢¥ê¥Þ¥Ã¥Á¡¢¥É¥¥¡¼¥æ¡¼¡©