ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30
原油 +1598.9万（4億3580万）
ガソリン -101.1万（2億5483万）
留出油 +25.2万（1億2035万）
（クッシング地区）
原油 +88.1万（2490万）
＊（）は在庫総量
【発言・ニュース】
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 3.615％（WI：3.608％）
応札倍率 2.32倍（前回：2.34倍）
＊バーキン・リッチモンド連銀総裁
・ＡＩ脅威の対処に金融政策を用いるべきではない。
・政策金利は粗い手段。答えではない。
・資本主義支持なら創造的破壊は本来の形で機能すると考えるべき。
・あらゆる問題解決をＦＲＢに求めるべきではない。
＊グリアＵＳＴＲ代表
トランプ大統領は数日以内に関税を“適切な場合”には１５％に引き上げる大統領令に署名する見通。
＊ボスティック・アトランタ連銀総裁
今月末の退任にあたってのエッセーを公表。米国民の間でＦＲＢの独立性に疑念が広がっていることに強い懸念を示し、独立性は守られるべき立場だと強調した。
