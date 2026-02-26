【経済指標】

【米国】

米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30

原油 +1598.9万（4億3580万）

ガソリン -101.1万（2億5483万）

留出油 +25.2万（1億2035万）

（クッシング地区）

原油 +88.1万（2490万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.615％（WI：3.608％）

応札倍率 2.32倍（前回：2.34倍）



＊バーキン・リッチモンド連銀総裁

・ＡＩ脅威の対処に金融政策を用いるべきではない。

・政策金利は粗い手段。答えではない。

・資本主義支持なら創造的破壊は本来の形で機能すると考えるべき。

・あらゆる問題解決をＦＲＢに求めるべきではない。



＊グリアＵＳＴＲ代表

トランプ大統領は数日以内に関税を“適切な場合”には１５％に引き上げる大統領令に署名する見通。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

今月末の退任にあたってのエッセーを公表。米国民の間でＦＲＢの独立性に疑念が広がっていることに強い懸念を示し、独立性は守られるべき立場だと強調した。

