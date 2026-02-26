ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２５日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）に生出演した。

大逆転のフリーの演技について聞かれた木原は最初のリフト時について、「前日に失敗のあったリフトだったので、ポジションチェンジはなかったんですけど、前日にミスがあった分、試合の中でこの技をやる前に恐怖感が出たリフトでした」と明かすと「三浦選手も前日、衣装の問題で滑り落ちてしまったので、滑り落ちないようにかなり力を入れていたので…。でも、僕はその意図が理解できていなかったので、リフトから降りた瞬間に『少しリラックスして』って一言、言いました」と明かした。

三浦はこの言葉を受け、「お互い顔を見た時に『リラックスして』って言われたけど、私はわざと（力を入れるのを）やってたんで、なんか緊張してるって思われてるのかな？って、一瞬、ホッ？となって。その時、『緊張してないよ』って言おうとしたんですけど、試合中だからやめとこうって。次、エルメンツもあるから」と笑顔で明かした。

この言葉を受け、木原は「言わなくて良かったよ。緊張してないんだってなったから」と、こちらも笑顔で話していた。