先月、埼玉県で知人の女性の遺体を遺棄したとして逮捕された男が、女性の車にGPSを取りつけ、位置情報を不正に取得したとして、ストーカー規制法違反の疑いで再逮捕されました。

この事件は先月、埼玉県川越市に住む山本早苗さん（51）の遺体が新座市のアパートで見つかり、知人の山口新容疑者（53）が死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。

その後の捜査で、山口容疑者が山本さんの車にGPSを取りつけ、位置情報を不正に取得していたことがわかり、警察は山口容疑者をストーカー規制法違反の疑いで再逮捕しました。

警察は、山口容疑者がGPSで得た情報をもとに山本さんを待ち伏せし、連れ去ったとみていますが、山口容疑者は取り調べに黙秘しているということです。

警察は、動機や山本さんが死亡したいきさつについても調べを進めています。