

東京ディズニーリゾートの拠点となる舞浜エリアに、2026年2月13日、「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」が開業しました。三菱地所ホテルズ＆リゾーツが展開するチェーン最大級の全750室を誇る大規模ライフスタイルホテルです。

「TRAVELOGUE=異国の旅の記憶」をコンセプトとした館内は、アラビアンやサファリなどのコンセプトルームを備え、パークの余韻をそのままに滞在できるのが魅力。さらに、全客室に電子レンジを完備するなど、ファミリーやグループ旅行の利便性を徹底追求しています。

舞浜駅からの無料シャトルバスや、ディズニーリゾートラインからの徒歩アクセスなど、最新の宿泊体験と利便性を兼ね備えた注目の新スポットを詳しくご紹介します。

異国情緒あふれる滞在体験

三菱地所グループが展開するロイヤルパークホテルズにおいて、全750室という規模はチェーン最大級。舞浜エリアは東京ディズニーリゾートのゲストによる宿泊需要が極めて高い激戦区ですが、新ホテルは、「Nostalgic」「Exotic」「Resort」をキーワードとした空間を創り上げ、差別化を図っています。

エントランスには大きな木の階段や世界各地の絵本やおもちゃ、オブジェを配し、館内を歩くだけで異国を旅しているような高揚感を得られるように。パークの余韻を途切れさせない世界観が広がっています。

「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」アクセス

「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」外観と周辺地図

「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」はJR京葉線「舞浜駅」から車で約5分。無料シャトルバスも運行しています。また、ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー・ステーション駅」から徒歩圏内でアクセスできます。

地上14階建てのホテルは異国の旅をイメージした内装を採用。外観はロイヤルブルーを基調とし、館内には海をテーマにした装飾やアートを配置しています。吹き抜けの階段には旅先を想起させる展示を設け、空間全体で旅の雰囲気を演出しています。

物語に没入できる「コンセプトルーム」

コンセプトルーム

750室の客室は2階の「コンセプトルーム」と3〜13階の「スタンダードルーム」に分かれています。コンセプトルームはまるで物語の中に迷い込んだような幻想的で異国情緒あふれる内装。「アラビアン」「サファリ」「オーシャン」の3種類から選ぶことができます。

世界の4つの海がテーマの「スタンダードルーム」

スタンダードルーム

スタンダードルームは「ギリシャブルー」「アジアンエメラルド」「インディアンジャスミン」「メキシカンサンフラワー」の4つのテーマで展開。全客室に電⼦レンジを完備しており、パーク閉園後にコンビニで購入した夜食や、小さなお子様の離乳食を、自室で気兼ねなく温めることが可能。⼤きなテーブルを囲んで、家族や友⼈と食事を楽しめます。

「世界の⾷を旅するレストラン」で朝食を

2階レストラン「THE COMPASS」

2階のレストラン「THE COMPASS」では、「世界の食を旅するレストラン」をテーマに、多国籍ブッフェ形式の朝食を提供。館内はソファ席を多く配置した明るい空間となっています。

開業記念プラン（期間限定）

2026年2月13日から6月30日までの期間限定で、特別料金プランが設定されています。

・スタンダードフロア「ギリシャブルー」：2名1室（朝食付）2万3,400円〜

・コンセプトフロア「アラビアン」：2名1室（朝食付）2万6,200円〜

※料金は消費税・サービス料込み。

パークでの感動をそのままに、異国の物語へと誘ってくれる「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」。世界の海を旅するような、これまでにない宿泊体験が舞浜で待っています。次のディズニー旅行の拠点として、ぜひチェックしてみてください。

（画像：三菱地所ホテルズ＆リゾーツ）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）