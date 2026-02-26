芸能界入りも期待された美貌！韓国18歳ゴルファー、“ピタッと”ロンT姿でファンの視線強奪

元サッカー韓国代表と女優の間に生まれた女子プロゴルファー、ソン・ジアの美貌が話題だ。

母で女優のパク・ヨンスは最近、自身のインスタグラムを更新。「セドナ日帰り旅行♡ 今年一年、幸せがたくさん来ることを願っています」とキャプションに綴り、娘ソン・ジアの写真を数枚投稿した。

公開された写真には、セドナの赤く染まった岩山を背景にポーズを取るソン・ジアが写っている。黒のタイト目なトップスを着用し、頭にはサングラスをかけ、カメラから目線は逸らしながらも自然体なスマイルが見る者の目を引く。

現役ゴルファーなだけあって、タイト目な服装からは引き締まったスタイルがあらわに。投稿には「素敵ですね」「最高です！」など、ゴルフファンから称賛のコメントが届いていた。

（写真＝ソン・ジアInstagram）

ソン・ジアは2007年6月21日生まれの18歳。元サッカー韓国代表DFソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの間に生まれた。2013年、6歳のときにバラエティ番組『パパ、どこ？』（原題）に出演し、愛らしい姿で全国的な人気を集めた。

両親は2015年に離婚したが、ソン・ジアは母譲りの美貌と華やかな雰囲気で成長。芸能界からも注目され、一時はK-POPグループTWICEらが所属するJYPエンターテインメントからスカウトを受けたという逸話もある。それでも中学よりゴルフに専念し、前出のKLPGAツアー正会員資格取得で、これからプロゴルファーとしての第一歩を踏み出すことになった。