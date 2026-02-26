「マジ半端ない」「救世主になってて嬉しい」今冬にブンデス移籍のサムライ戦士が圧巻！スタメン定着、デュエルでの圧倒ぶりに賛辞続々「確実に代表DF争いにくい込んでくる勢い」
現地２月22日に開催されたブンデスリーガの23節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属する17位のザンクトパウリが16位のブレーメンと対戦。藤田が決勝ゴールを叩き込み、残留争い直接対決を２−１で制した。
この試合で藤田とともに賛辞が贈られたのが、３バックの右で先発した安藤だ。対峙する相手をデュエルで圧倒。完璧に抑え込んでみせた。
今冬にアビスパ福岡から加入したばかりに日本代表DFの圧巻パフォーマンスに、ファンからは次のような声が上がった。
「マジ半端なかった、ありゃ本大会レギュラーあるね」
「救世主になってて嬉しい」
「確実に代表DF争いにくい込んでくる勢い」
「安藤来てから勝ちまくりで降格脱出できそう」
「素晴らしかった！高さの競り合い、前に出る守備、縦に付ける意識、ポジションどり...代表にも繋がる要素がたくさん見られた」
「安藤智哉が日本代表に選ばれるべきだわ。ブンデスで安定してるしデータも１番良い」
27歳のサムライ戦士はこれで公式戦６試合連続のフル出場。新天地で早くも不可欠な存在となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】見事なトラップ→正確なフィニッシュ！藤田の鮮やかなブンデス初ゴール
