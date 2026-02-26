「中山記念・Ｇ２」（３月１日、中山）

重賞４勝のレーベンスティールが２５日、美浦Ｗで好調をアピール。マイルＣＳ１２着からの反撃へ準備は整った。

完調一歩前でも、本来の迫力は戻ってきた。実力馬レーベンスティールは美浦Ｗで単走。雨で重くなったチップを蹴散らしながら、力強いフットワークを繰り出して６Ｆ８３秒３−３７秒２−１１秒８をマークした。

田中博師は「あまりストレスをかけず、しまい重点の内容。他厩舎の馬にちゅうちょしたところはあったが、ゴール後の雰囲気はこの子らしいものでした」とうなずく。とはいえ、３カ月ぶりの実戦で「先週から着実に良くはなっているんですけど、（２走前にＶを決めた）毎日王冠の時の方が活気に満ちあふれていた感じがします」と仕上がりに関してはやや慎重な姿勢だ。

前走のマイルＣＳは、直前のイレ込みが響き１２着大敗。「こんな姿は初めて見ました。（２４年の）新潟大賞典（１１着）の時もきつかったが、それをはるかに超えるイレ込みでした。前日輸送か、初の京都が影響したのか…」とまだ敗因を特定できていない。「今回も落ち着きなどが鍵になるでしょうね。ただ、中山では過去にパフォーマンスに影響しそうなくらいイレ込んだことはないので」と、“地元”の関東圏で反撃を期す。