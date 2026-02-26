『未解決の女 Season３』沢村一樹、遠藤憲一ら過去シリーズ名物キャラが再集結
俳優・鈴木京香が主演し、黒島結菜とバディを組むテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（毎週木曜 後9：00）にて、沢村一樹、遠藤憲一、山内圭哉、皆川猿時ら過去シリーズの出演者が再集結することが決定した。
【写真】かっこいい！今回新たにタッグを組む鈴木京香＆黒島結菜
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係(文書解読係／通称：倉庫番)に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
最新シーズン冒頭で部署廃止の危機に直面する6係において、意気消沈する理沙を心配し、静かに支え続けるのは、遠藤が演じる捜査熱心なお遍路刑事・草加慎司。一見とっつきにくい“イカつい風貌＆超無口な性格”とは裏腹に、その心根はどこまでも優しくて熱く、締めるところはビシッと締める。理沙への密かな恋心もキュンとする、愛すべきキャラの筆頭・草加が今回もさりげなく大活躍。新メンバーとともに、新たな門出を迎えた6係をサポートしていく。
一方、これまで6係とは、ことあるごとに衝突してきた、沢村が演じる「特命捜査対策室」の室長・古賀清成、皆川が演じる室長補佐・宗像利夫も健在。Season３でもプライド高いふるまいと口の悪さは相変わらず。天敵ともいうべき理沙に嫌味の集中砲火を浴びせ、自身の出世のためには6係をつぶすことをも厭わない傍若無人ぶり。かたや、宗像も古賀の扱いがレベルアップ。うっかり失言が多い古賀を、絶妙なバランスで軌道修正し、名参謀ぶりを発揮していく。
さらに口の悪さも、燃える刑事魂も絶好調な、山内圭哉が演じる花形部署「第3強行犯捜査 殺人犯捜査」第5係の係長・桑部一郎は、今回も6係と連携しながら捜査にまい進する。
また、きょう26日午後9時から放送される『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の第8話内で、『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』のティザー映像を公開することも発表された。
