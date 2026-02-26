「チューリップ賞・Ｇ２」（３月１日、阪神）

１番人気に支持された阪神ＪＦで５着に終わったアランカールが、巻き返しを期してトライアルに臨む。栗東ＣＷでの３頭併せで行われた２５日の最終リハでは、万全の仕上がりをアピール。このレースで抜群の実績を残している武豊との新コンビで、重賞初制覇を決めて本番に弾みをつける。

逆襲の刃を研ぎ澄ませた。阪神ＪＦ５着からの巻き返しを狙うアランカールは、栗東ＣＷで６Ｆ８３秒０−３７秒６−１１秒５をマーク。直線では外のヤマニンシュラ（４歳３勝クラス）、内のサウンドムーブ（３歳オープン）との３頭併せの真ん中でスムーズに加速する。最後まで楽な手応えでヤマニンと併入、サウンドには１馬身の先着を決めた。

動きを見届けた斉藤崇師は「先週の時点で息遣いも動きも良くなっているので、（きょうは）無理してやり過ぎないように」と最終追い切りの意図を説明。「相変わらず動きも良く、折り合いも問題なかったですね。馬場が重たいなかでも、いい走りができていました」と仕上がりに納得の表情を浮かべた。

昨年７月の新馬戦、続く野路菊Ｓを、強烈な切れ味の末脚を繰り出して連勝。同世代の牝馬ではトップクラスの実力の持ち主と評価された。しかし、１番人気に支持された前走は、最後方追走から外々を回る苦しい展開になって５着。見せ場すらつくれず初黒星を喫してしまった。

それでも牝馬クラシックの中心になり得る存在という評価は揺るがない。逆襲のキーマンは初コンビとなる武豊。チューリップ賞では通算５勝を挙げ、直近５年は〈３・１・０・１〉と抜群の相性の良さを誇る。１８日の１週前追い切りで初コンタクトを済ませており、指揮官も「感触をつかんでもらいましたが『乗りやすい』と言ってくれました。口向きが良くなっているのを感じてもらえた」と名手への期待を隠さない。

トレーナーは「マイルは少し忙しい印象がありますが、（同じ舞台だった）野路菊Ｓの内容から守備範囲。桜花賞に向けて、結果を出さないといけないという気持ちです」ときっぱり。母シンハライトは１６年チューリップ賞を制し、桜花賞では鼻差の２着。まずはトライアルの母子制覇を決めて、母が惜敗した桜の王冠を取りに行く。