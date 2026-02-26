さや香・新山、ダイエットで13キロの減量に成功 相方・石井の反応は「直接は言わずともアイコンタクトで分かる」

さや香・新山、ダイエットで13キロの減量に成功 相方・石井の反応は「直接は言わずともアイコンタクトで分かる」