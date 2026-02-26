「チューリップ賞・Ｇ２」（３月１日、阪神）

偉大な姉と同じ牝馬クラシックの王道路線へ。２３年の３冠牝馬リバティアイランドの妹コニーアイランドは２５日、栗東坂路で４Ｆ５０秒９−３６秒８−１２秒４の好時計をマークした。荒れた馬場に脚を取られ、ノメるシーンがありながらも、抜群の行きっぷりで一気に登坂。自己ベストを３秒以上短縮し、確かな成長ぶりをアピールした。

中内田師は「以前は追い切りで動き切れませんでしたが、今回の入厩後は随分と動けるようになっていますね。前進気勢も強いぐらいです」と中間の変化に言及。その上で最終追い切りについて、「予定よりも時計は速くなりましたが、悪い状態ではないですから」と納得のいく仕上がりであることを強調した。

昨年８月の新馬戦は快勝したものの、連勝を目指した白菊賞（１勝クラス）では中団から伸びあぐねて４着。トレーナーは「ひとつ上のクラスになって、動き切れませんでした」と振り返るが、この中間で立て直して着実に進化した。「３歳になって、ひとつ成長した感じです。まだ幼くて未完成な部分はありますけど、十分に整っているかなと思います」と、トライアルを前に冷静に意気込みを話した。

先週は阪急杯をソンシで勝利し、これで中内田厩舎と川田のコンビではＪＲＡ重賞通算３６勝目となった。「コニーアイランドは、コニーアイランドとして名を上げたいですね」と指揮官。競馬界屈指の黄金タッグを味方に、良血牝馬がトライアルで真価を発揮する。