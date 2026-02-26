◇交流試合 ソフトバンク7―3台湾・中信（2026年2月25日 台北ドーム）

豪快な一撃でレギュラー獲りをアピールした。正木が0―1の4回に台北ドームのバックスクリーン右に決勝の逆転3ランを放った。

「台湾の野球ファンの方々に、ホークスの正木というプレーヤーを見ていただく素晴らしい機会で、最高の結果を出すことができて良かったです」。無死一、二塁で3番手左腕の140キロ直球を捉えた。打球はグングンと伸びていった。

前日に台湾入り。昼にチームメートと小籠包を食べに行き舌つづみを打った。大音量で音楽が流れるなど日本とは異なる独特の雰囲気の中で、武器のバッティングを披露した。「緊張感もあったけど楽しかったです」。歓声を浴び笑みを浮かべた。

昨季は開幕5番でシーズンを迎えながら4月18日の西武戦で空振りした際に左肩を負傷して手術。1軍復帰は日本ハムとのCSファイナルシリーズとなった。リハビリ中から飛距離や打球速度を伸ばすためにトレーニングを行い、その成果が出ている。

外野のポジション争いはチーム内の最激戦区だが「打つしかないので打ちまくってアピールしたい」と燃えている。

開幕に向けて打撃の感覚はいい。「昨年はケガで悔しいシーズンとなりましたが、レギュラーに向けてとにかく結果を出すしかないので。結果を求めて頑張っていきます」。

異国の地での一発で大きな弾みがついた。今季の飛躍を期して打ち続けていく。