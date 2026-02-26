ソフトバンクは25日、勝利の方程式の一角を担っている藤井皓哉投手（29）が同日、佐賀市内の病院で右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）および関節クリーニング術を受け無事終了したと発表した。競技復帰まで12カ月の見通しで、今季中の復帰は絶望となった。

昨季は松本裕、杉山とともに勝ちパターンで「樹木方程式」として51試合に登板し、2勝3敗2セーブ19ホールド、防御率1・44で、リーグ優勝と日本一に貢献した。

ただ、オフのメディカルチェックで右肘のコンディション不良が見つかり、1月下旬からは筑後ファーム施設でリハビリを行った。今月17日には宮崎キャンプに合流し、ブルペンで20球。「状態次第だが、開幕からいけるようにつくることが最優先。まずは土台をつくる」と前を向いて話していたが、痛みが再発して21日には福岡に戻っていた。

おかやま山陽から14年ドラフト4位で広島に入団し、20年に戦力外通告。独立リーグを経て21年12月にソフトバンクと育成選手契約を結び、支配下登録された22年以降は4年間で180試合に登板した。うち防御率1点台を3度マーク。セットアッパーとして欠かせない存在だけに、リーグ3連覇を目指すチームには痛恨の離脱となった。