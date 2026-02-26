「中山記念・Ｇ２」（３月１日、中山）

福島記念２着のエコロヴァルツは２５日、栗東坂路で最終デモ。雨で重たくなった馬場を物ともせず、ダイナミックな動きを披露した。昨年はレコード決着から鼻差２着だったが、今年の出来は昨年と同等、あるいはそれ以上だ。重賞では朝日杯ＦＳなど３度の２着。悲願の重賞Ｖへ機は熟した。

“善戦マン”に終止符を−。昨年２着のエコロヴァルツは栗東坂路で単走。雨で重たくなったチップに非力な馬が脚を取られるなかでも、この馬には関係ない。坂の頂上まで雄大に四肢を伸ばし、４Ｆ５５秒９−４１秒１−１２秒８を軽々とマークした。

見守った牧浦師は「先週しっかりとＣＷでやっていますし、輸送もあるので整える程度。動きは良かったです」とうなずく。昨年と同じく年明けの始動戦をここに選んだ。「前走からしっかりとリフレッシュできて、体に硬さもないですね。状態は順調に上がってきましたよ」と思惑通りの上昇カーブを描いている。

昨年は３つのＧ１を含め、参戦した６戦全てが重賞レース。レコード決着だった春先の大阪杯で４着し、久々のマイルとなった安田記念でも７着とはいえ、２着馬とは０秒３差に踏みとどまったのが地力の証し。天皇賞・秋こそ惨敗したが、前走の福島記念ではトップハンデタイを背負って２着と、きっちりと巻き返した。

トレーナーが「中山は合っていますから」と言い切るように、昨年はレコード決着から鼻差の敗戦。他にもリステッドを勝ち、３歳時の皐月賞ではＧ１馬レガレイラと同じ上がり最速を使って７着。セントライト記念でも３着と一線級のパフォーマンスを示してきた。

必要なのは、ほんの少しの運と巡り合わせだけ。「勝ち切れないですけど力はありますからね。何とか」と牧浦師が語れば、世話役の山田助手も「何とか重賞ゼッケンを着けさせてあげたい」と握りこぶし。昨年と同様に大阪杯（４月５日・阪神）を次戦に予定。１３度目の重賞挑戦でその壁を越えて、さらなる高みを目指す。