「子供の前でそれ言わないで」。藤本美貴が家庭円満のため夫である庄司智春に“辞めてもらったこと”を告白した。

ABEMAにて3月5日（木）から配信される「さよならプロポーズ viaオーストラリア」。この番組は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない恋愛リアリティショーだ。配信に先駆け、スタジオ見届人による合同取材が実施され、さや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが出席した。

合同取材では番組のタイトルに絡め「新しい自分になるためにさよならしたことはありますか？」という質問が飛ぶと、藤本は「こだわりを持たなくなりました。こだわると生活が成り立たなくなるので、良い意味でこだわりを捨てましたね。ルーティンを課すことは、自分を苦しめるだけだなと思いました」と回答。以降、“生きやすさ”を優先しているという。

そんな中、「結婚生活を円満にするために、庄司さんに辞めてもらったことはありますか？」と追加の質問が飛ぶと、藤本は「辞めてもらったことは…最近で言うと、庄司さんは大体鶏肉の胸肉を食べるんですけど、脂っこいお肉を食べると『これ油多いね』って言うんです。そうすると、子供が真似するので、『子供の前でそれ言わないで』って言いました」と明かした。

続けて藤本は「庄司の影響で、子供ももも肉でなく胸肉を食べるようになったんです。子供も『油っぽい』と言って胸肉を好むようになったから、食生活が面倒になるんです。だから『（油っぽいと）思っても言わないで！』と伝えてます」と庄司の影響で子供が“油＝悪”と認識し始めたことを伝えた。

藤本は庄司は2009年に結婚を発表、現在は芸能界きってのおしどり夫婦として知られている。庄司は筋肉キャラで知られ、筋トレや食事制限で肉体美を追求している。

