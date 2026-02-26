台湾遠征中のソフトバンクは25日、中信と台北ドームで交流試合を行った。きょう26日はWBC台湾代表と対戦し、台湾・味全から新加入した徐若熙（シュー・ルオシー）が先発する。移籍後初の対外試合登板。凱旋登板となる右腕は故郷での快投を誓った。

テレビカメラ合計14台、80人以上の日本と台湾のメディア関係者が熱視線を送る中、徐若熙が“凱旋登板”での快投を誓った。

「今のところ特にプレッシャーは感じていません。キャンプ中で学んだことをマウンドで出し切れるように頑張りたい」

WBC台湾代表にも選ばれている徐若熙だが、今回はソフトバンクの一員として先発する。対戦が楽しみな打者にはメジャーでもプレーした台湾・富邦の張育成（ジャン・ユーチェン）と古巣である台湾・味全のスラッガーのギリギラウ・コンクアンを挙げ、ニッコリと笑みを浮かべた。

19年ドラフトで味全に入団。23年に台湾シリーズMVPに輝いた最速158キロの直球が武器の本格派右腕だ。日米複数球団の争奪戦の末、3年総額推定15億円の大型契約でソフトバンクに加入。台湾代表のエース格としてWBCでの活躍も注目されている。

宮崎キャンプでは倉野投手コーチとフォーム固めした。「“自分にとって一番スムーズな感覚で投げるように”とアドバイスをいただきました」。台湾時代の良かった時の動画を見ながら、投球の質を高めることに集中してきた。「明日、全部出し切りたい」。今季の実戦初登板を前に静かに闘志を燃やしていた。