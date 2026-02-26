『おコメの女』第8話“最終章” ザッコクに解体の危機 笹野（佐野勇斗）も財務省に戻ることに
俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）の第8話がきょう26日に放送される。
【場面写真】みんなでおにぎりを食べるザッコクメンバー
テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく本作。
東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後の砦》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱う《ザッコク》を創設。個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
【第7話あらすじ】
東京国税局資料調査課（通称・コメ）内の「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）の国税調査官・米田正子（松嶋菜々子）は、上司の麦谷実（戸次重幸）から部署の解体を告げられる。選挙期間中の鷹羽（灰島）直哉（勝村政信）を訪問したことや、鷹羽家への執拗な調査など、政治案件への介入が政界の大物たちの逆鱗に触れたことが、その理由だという。
この予想もしなかった事態にショックを受ける《ザッコク》チームだが、解体までのタイムリミット・1ヶ月の間に鷹羽家を徹底的に調査し、裏金に迫る情報を得て、最後まで自分たちの職務を全うしようと決意を固める。しかし、時を同じくしてキャリア組の笹野耕一（佐野勇斗）に内示が出て、財務省に戻ることになり…!?
そんな中、心を入れ替えてまっとうに生きることを誓った元経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）が、鷹羽家に代々伝わる埋蔵金【隠し財産】について、正子に語り始める。
一方、見事当選を果たし、政治家としての道を歩み始めた灰島。そして彼の隣には、なぜか常に正子の父・田次（寺尾聰）の姿があり…!? さまざまな思惑が交差する最終章がついに幕を開ける―！
