さや香・新山、ダイエットで約13kg減 経緯＆方法明かす 相方・石井の反応は「アイコンタクトで大体分かる」
【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いコンビ・さや香の新山がこのほど、都内で開催された『さよならプロポーズ viaオーストラリア』（ABEMA／3月5日配信開始）合同取材に出席。ダイエットにより、体重が13kg減ったことを明かした。
【写真】「M-1」決勝進出34歳芸人、ダイエット前の姿
本作は、結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行の最終日に結婚か別れのどちらかを必ず決断しなければならないという、結婚決断リアリティ番組。同イベントにて新山は、ともにスタジオ見届け人を務めるヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみとともにトークを展開した。
番組にちなんで、新しい自分になるために「さよならしたこと」を質問されると、新山は「ダイエットして、12〜3キロ痩せたので。脂肪とさよなら（笑）。それでジムとかも通う癖がついて、お酒もあんまり飲まなくなったので、すごく健康的になりました」と報告。ダイエットした経緯については「企画で。それこそジムに行ってトレーニングと、むね肉を食べたり、食管理で13キロ痩せました」と明かした。また、妻の反応を問われると「奥さんもたぶん惚れ直してくれてる（笑）」と返答していた。
続けて「『いいじゃん』は言ってくれたと思いますね。『かっこいいね』は、別に言葉では（言われてない）って感じだったんですけど、協力はめちゃくちゃしてくれたので。ご飯とか食事管理はめっちゃしてくれたので、たぶん1人やったら出来てなかったと思います」と感謝。相方・石井の反応に関しては「『ええやん』って思てんねやろなみたいな感じです（笑）。直接は言わずとも、アイコンタクトで大体分かるので」と話していた。
また、藤本は「さよならしたこと」について「こだわりを持たなくなりました。こだわると生活が成り立たなくなっていくので、良い意味でこだわりを持たないように。ルーティンみたいなのとか。自分を苦しめるだけだなって（笑）」と回答。これまでどんなルーティーンがあったのか聞かれると、藤本は「掃除機は絶対に朝にかけなきゃいけないんだって思っても、仕事と子供とってやってたら、朝にかけられないときもあるじゃないですか。そういう1つひとつのこだわりを、家事でも何でもなくしていくと、やれる時にやろうみたいにした方が、生きやすいなって思って。朝やるって決めちゃうと、やれないとイライラしちゃうというか。防衛本能みたいな感じですかね」とスタンスを明かした。
ゆうちゃみは「髪の毛のエクステをやめました。髪の毛の色は気まぐれで変えてるだけなんですけど、17歳からスーパーロングやったんですけど、スーパーロングのエクステを全部ぶち抜いて、地毛にしました」と告白。また「髪の毛が汚くなりすぎて。ブリーチで傷みすぎて。この7年間くらい、毎月ブリーチしていたので、それもやめて、エクステ全部抜きました。全部シールなので外しました」と回想し、ヒコロヒーが「フジモンさんとは？さよならせず？」とお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史との仲について聞くと、ゆうちゃみは「フジモン（藤本）さんとはさよならせず（笑）。仲いい（笑）。飲みに連れていってもらってます」と返し、会場は笑いに包まれていた。
ゆうちゃみは、見届け人を通じて自身の恋愛観に変化があったか問われると「あんまり、結婚したいみたいなのは今までなかったんですけど…」としたうえで「結婚っていいなって。いつするとか全くないけど、将来結婚して子供とかできたら、最高な幸せな毎日を送れるなと思う」と笑顔。理想のプロポーズを聞かれると「でっかいバラの花束を持って、でっかい指輪で、ぎらっぎらで、『結婚してください』です」と王道のプロポーズが望ましい様子だった。
藤本（美貴）は、夫・品川庄司の庄司智春にやめてもらったことがあるか聞かれると「最近で言うと、庄司さんはだいたい鶏肉のむね肉を食べるんですけど、脂っこいお肉を食べて『これ脂多いね』って言うと、子どもも真似するので、『ちょっと言わないで』って言ってます（笑）。子どもも、ももより胸を食べるようになりました（笑）」とコメント。「（子どもは）鍛えてないですよ。普通に、『これ脂っぽいね』って言いながら食べるから、子どもも『脂っぽいね』とかって言って、むねを好むように（笑）。『食生活がめんどくさくなるから、思っても言わないで』みたいな」と子どもたちの食の好みが庄司に影響されていることを明かした。
結婚相手に求める条件を質問されたゆうちゃみは「笑いのツボがある。イケメン。おもろい。話し合いができる！」と返答。また「年収（の希望）は全くなくて。それこそ自分も働くし、相手も働くでいいんじゃないかなっていう風には思います。ミキティさんが言った『借金だけは聞け』っていうのは、結婚前に聞きたいなと思います」と笑顔を見せて、藤本は「借金があるかないかでね、それくらいならって思えるのか、あと借金の理由にもよるよね。ギャンブルなのか、普通に生活がちょっと辛かったから、借りなきゃいけなかったのか」と語っていた。（modelpress編集部）
