《40・50代》どうせカットするなら → こなれ & 垢抜け◎【小顔ネオウルフ】が推せる！！

せっかくカットするなら、こなれ感も垢抜けも叶えたい！ そんな大人女性には【小顔ネオウルフ】がおすすめです。顔まわりのレイヤーで気になる輪郭をカバーしつつ、程よいボリューム感を演出できるのが魅力。無理せず今っぽさを取り入れられるヘアスタイルを、ネオウルフが得意な@t.ikeda214さんのInstagram投稿からご紹介します。

レイヤーによって自然な丸みを演出

ネオウルフは、レイヤーの入れ方を工夫することで頭の形がきれいに見えやすいのが嬉しいポイント。髪のボリュームダウンが気になる大人世代にもおすすめです。こちらは、トップのふんわりとしたレイヤーが自然な丸みを演出。襟足を短めにすることで抜け感のある雰囲気に仕上がっています。

幅広いシーンにマッチするナチュラルな仕上がり

こちらは、小顔ネオウルフにシアーグレージュを組み合わせてナチュラルに仕上げたヘアスタイル。ネオウルフは従来のウルフヘアよりレイヤーが控えめで、オフィスやフォーマルシーンにもマッチしそう。@t.ikeda214さんは「いつものスタイルに + 遊びゴコロを」とコメントしています。

すっきり見えする襟足長めのネオウルフ

大人っぽさと抜け感を両立させた襟足長めのネオウルフ。縦のラインが強調されることで首元がすっきり見えそうです。@t.ikeda214さんは「カットと同様にカラーにもこだわります」とコメント。透明感のあるオリーブベージュで明るい印象に仕上がっています。

メリハリのあるシルエットで小顔見え

ふんわりとしたトップと首元のくびれによってメリハリが演出されたネオウルフ。自然と小顔に見える絶妙なバランスがポイントです。無理せず今っぽさを取り入れられるので、こなれ感や垢抜けを目指す大人女性にもぴったり。カットで今っぽくアップデートできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri