「麻婆豆腐が3回出てきた」不可解な注文ミスを繰り返す店　空腹の小学生息子はイライラ…店長の対応は？

飲食店で注文したものと違う料理が運ばれてくるミスは、決して珍しいことではない。だが何回も繰り返されるとなれば、客の忍耐も限界を迎える。兵庫県の50代女性は、約20年前に家族で訪れた店での珍事を振り返った。

当時小学生だった息子は、その店で「麻婆丼」を注文した。しかし運ばれてきたのは、麻婆丼ではなく単品の「麻婆豆腐」であった。（文：湊真智人）

お詫びとしてアイスクリームをサービスしてくれたけど……

女性が店員に「麻婆丼を注文したのですが」と伝えると、店員は「失礼しました、すぐにお持ちします」と言って料理を下げた。ただでさえ家族の中で最後にきた料理で、空腹の息子はさらに待たされることに。ところが、再び運ばれてきたのは、またしても「麻婆豆腐」であった。

「小学生の息子は自分だけご飯が食べられず、だんだんイライラしてきます。さすがにこれはないと思い、『麻婆豆腐じゃなくて麻婆丼お願いしますね』と言いました」

丁寧かつ明確に念を押したものの、驚くべきことに三度目に提供されたのも、やはり「麻婆豆腐」だったのである。これには女性も「こんなことありますか？」と呆れ果てるしかなかった。

堪り兼ねて店長を呼び説明すると、店長は平謝りし、お詫びの品としてアイスクリームをサービスしてくれたという。だが何度も繰り返された不可解なミスに、女性の不信感はなかなか消えなかった。

「なんだかすっきりしない出来事でした」

と当時を振り返っている。