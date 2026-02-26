若手の離職ラッシュに「どんどん若い人がいなくなる〜」と笑い合う管理職　「だから仕事ができないのか」と絶望する30代女性

若手の退職ラッシュは組織にとって危機的状況のはずだ。しかし、それを笑い話にする管理職を目の当たりにしたら、絶望するしかないだろう。

茨城県の30代女性が働くインフラ系のコールセンターでは、20代前半の若手社員が立て続けに退職しているという。その原因は問題だらけの職場環境にあった。（文：湊真智人）

「そこそこハードな業務のほかに、サボってばかりで仕事のできない上司の尻拭いや、嫌がらせをする御局の機嫌取り」

無能上司やいじめ事務員が鎮座「辞めない方がおかしい」

また、職場の人間関係も目を覆いたくなる惨状だ。

「何のためか分からない会議ばかりやっている上司たち、いつも不機嫌で気に食わない人をいじめて休職に追い込む事務員」

そして何より深刻なのは、組織の自浄作用が全く機能していない点だ。取締役は「セクハラを連発」し、問題を訴えてもコンプライアンス委員会は「仲良しの社員を守ることしかしない」「そんな状況で若い人が辞めない方がおかしい」と女性は言う。

コンプラ委員の形骸化も然り、自浄作用が完全に麻痺していることを象徴するのが、「アラフォーの管理職たち」のこんな振る舞いだ。

「『どんどん若い人がいなくなる〜』と笑い合っていました」

ちなみに、この会社は新卒採用を行なっておらず、中途採用のみに頼っているのだとか。つまり、元から貴重な若手が続々と辞めるという多重苦に陥っている。女性は、「そんなこともわからないの？」と呆れ果てた様子でこう書いている。

「『笑いごとでもないし』とうんざりしましたが、『だから仕事ができないのか』と納得しました」

