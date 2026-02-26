そもそも「近くのスーパーのパートの方が時給がいい」人手不足でも低賃金を放置する会社に見切りをつけた女性

社員を大切にしない経営陣の下では、働く意欲もなくなる。投稿を寄せた50代女性（医療・福祉・介護／年収300万円）は、深刻な人手不足に苦しむ職場の実態を明かした。

現場は常に残業が発生しており、業務量から見ても解消の見通しは全く立っていない。それにもかかわらず、経営側は「残業を減らすようにしている」と、説明を繰り返すが、「何を根拠に言っているのか？さっぱりわからない」と女性は書いている。（文：長田コウ）

「そんな対応しか出来ない会社に終わってる気がします」

さらに追い打ちをかけるのが、低すぎる賃金だ。女性は、「近くのスーパーのパートの方が時給がいい」という現実に呆れ果てている。求人を出しても当然人は集まらず、「どんどん、人が辞めていって人手不足は解消しない」という状況なのだそう。

と、本音をこぼす女性。既に来月の退職を決意しているようだ。

新潟県の50代女性（事務・管理／年収200万円）は、30年前に在籍していた電機メーカーの営業所でのことを振り返った。「女性社員は所詮使い捨てと思っている会社」だったそう。

「30過ぎれば不要という考えが本社の管理部のお偉いさんでも思ってました」

さらには「工場ばかり優遇と思える福利厚生や人事考課、 売上戦略が失敗して責任は売れなかった営業に…」といった不公平もあった。

「10年しないうちに海外傘下に成り下がり、全国にあった営業販売部隊は 本社に集約されて、もうかつての勢いは見る影もないです」

社員を適切に扱わない企業に未来はない、ということなのだろう。

