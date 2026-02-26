東京ミステリーサーカス内の「謎専門書店 らんぷ堂」で、3月限定の“違和感”フェアが始まります。

一見すると普通でもどこかおかしい作品を集めた構成で、気づいた瞬間の高揚感を狙った企画です。

“謎に気づく快感”を店頭で味わえる、らんぷ堂らしいセレクトが並びます。

謎専門書店 らんぷ堂「この違和感に気づけますか？フェア」

開催期間：2026年3月2日（月）〜3月31日（火）会場：東京ミステリーサーカス1F「謎専門書店 らんぷ堂」営業時間：平日11:30〜22:00／土日祝9:20〜22:00

SCRAPは、謎解きを通じた“物語体験”を軸にリアル脱出ゲームを展開してきたエンターテインメント企業です。

「謎専門書店 らんぷ堂」は、同社が東京ミステリーサーカス内で運営する、謎や物語体験に特化した書店です。

今回のフェアは新刊『天狗岳怪死事件まとめファイル』の発売を記念し、違和感の正体を見抜く読書体験へ寄せた内容になっています。

発売記念書籍とフェアの軸

発売記念書籍：『天狗岳怪死事件まとめファイル-登山サークル男女6人失踪の謎-』書籍発売日：2026年2月25日

記念対象の書籍タイトル自体が事件性を帯びており、フェア全体の空気を強く方向づけています。

“違和感に気づく”という共通テーマがあることで、棚を眺める時間そのものが小さな謎解き体験になります。

らんぷ堂が届ける“物語体験”との接点

リアル脱出ゲーム累計動員：1,500万人以上らんぷ堂開店時期：2021年8月

SCRAPがイベントで培ってきた設計思想が本の選書にも反映され、読む前から世界観に入れる導線が整えられています。

ネットショップの目的買いでは出会いにくい作品に触れられる点が、店頭フェアの強みです。

来店前に押さえたい営業時間情報

12月31日営業時間：9:20〜20:001月1日営業時間：12:00〜20:00

通常営業時間は平日と土日祝で異なるため、朝の時間帯に立ち寄る場合は曜日確認が有効です。

営業時間を先に把握しておくと、フェア棚の回遊と常設の「らんぷ堂謎解きシリーズ」を組み合わせやすくなります。

本を選ぶ行為そのものに“ひっかかり”を仕込んだ企画は、謎好きだけでなく読書好きにも刺さる構成です。

3月のらんぷ堂は、ページをめくる前から始まる物語体験を探したい人に向いたフェアになっています☆

【気づいた瞬間にゾクッとする違和感体験！

謎専門書店らんぷ堂「天狗岳怪死事件発売記念この違和感に気づけますかフェア」】の紹介でした。

