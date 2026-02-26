春の移動シーズン前に、PCソフト「乗換案内(2026)」がアップデート版として登場します。

JR東日本の運賃改定や全国のダイヤ改正をまとめて確認できるので、通勤から出張手配まで一画面で整理しやすい構成です。

2026年3月12日に発売され、オフライン環境でも主要検索を使える点がPC版の強みになっています。

ジョルダン「乗換案内(2026)」

発売日：2026年3月12日（木）対応OS：Windows 11対応バス事業者数：全国1,300社以上（2026年2月12日現在）追加ダウンロード可能数：最大30社

ジョルダンは「乗換案内」を中核に、移動関連サービスを展開してきたICT企業です。

PCソフト版「乗換案内」は30年以上の実績を持ち、個人利用から旅行・業務用途まで幅広く使われています。

今回の2026年版では、運賃制度の更新とダイヤ改正対応を同時に進め、実務精度を高めた内容になっています。

全国ダイヤ更新と運賃改定への対応

対応交通：全国のJR・私鉄・第3セクター対応バス：全国1,300社以上標準収録バス会社数：27社

JR東日本の運賃改定に加えてJR各社をまたぐ運賃や割引制度の変更にも対応し、春の制度変更時期でも検索結果を実務に反映しやすくなっています。

契約プラン別の価格と更新期間

CD-ROM単品プラン：5,500円（税込）CD-ROM年間プラン：12,100円（税込）ダウンロード単品プラン：3,300円（税込）ダウンロード半年プラン：4,290円（税込）ダウンロード年間プラン：7,920円（税込）

CD-ROMは導入しやすさ重視、ダウンロードは即日利用重視と使い分けがしやすく、更新頻度に合わせてコスト管理しやすい設計です。

業務利用を支える動作環境と実務機能

必要メモリ：256MB以上（推奨512MB以上）必要容量：通常800MB以上（インストール時1GB以上）同梱ソフト：乗換案内 旅費精算

経路検索や時刻表検索の主要機能はオフラインでも使えるため、通信が不安定な出張先でも移動計画と精算準備を進めやすい構成です。

運賃改定とダイヤ改正が重なる時期は、検索精度の差が移動ストレスに直結しやすいタイミングです。

PCでの大量検索や交通費精算まで一連で進めたい人にとって、2026年版は業務効率を底上げしやすい一作になっています☆

【改定運賃と春ダイヤを一気に確認できる！

ジョルダン「乗換案内(2026)Windows11対応PCソフト版」】の紹介でした。

