群馬の旬をお得に買いできる限定企画！JAタウン「新鮮ぐんまみのり館 年度末大決算セール20％OFF」

JAタウンの群馬県ショップ「新鮮ぐんまみのり館」で、対象商品が20％OFFになる年度末セールが始まっています。

こんにゃくいもやほうれんそうで全国有数の生産地として知られる群馬の食材を、まとめて選びやすい構成です。

春の食卓を整えたい時期に、肉と青果を同時にチェックしやすい企画になっています。

JAタウン「新鮮ぐんまみのり館 年度末大決算セール」

開催期間：2026年2月13日（金）〜3月中旬対象ショップ：新鮮ぐんまみのり館割引内容：クーポン使用で対象商品20％OFF対象商品数：150品以上

JAタウンは、全国のJAが産地直送で旬の農畜産物を届ける通販サイトです。

「新鮮ぐんまみのり館」は、群馬県産の青果や畜産品を扱うショップです。

今回のセールはクーポン入力でその場値引きとなるため、会計時に価格差を実感しやすい内容です。

ぐんまの誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」

商品規格：1箱糖度目安：平均9度以上主な特長：厚い果肉とコクのある味わい

大玉トマトよりやや小ぶりで、甘みの密度が高い品種として人気を集めています。

水分と養分の調整を細かく行う栽培管理が必要なため、群馬の生産技術の高さを感じやすい一品です。

上州牛サーロインステーキ用1kg

内容量：1kg規格：200g×5枚温度帯：冷蔵

上州牛は、群馬の自然環境の中で生産者とJA組織が連携して育てる地域ブランド牛です。

霜降りのきめ細かさと赤身の旨みを両方楽しめるため、家庭のごちそう需要と相性のよいセットです。

上州麦豚セットと群馬いちご食べ比べ

上州麦豚規格：ロース・バラ1kgセット（しゃぶしゃぶ用）いちご商品：群馬県産2品種食べ比べセット（贈答用）いちご生産歴：松井ファーム 約60年

上州麦豚はあっさりした風味で、和洋中に使い分けしやすい点が日常使いに向いています。

いちごセットは食べ比べで品種差を楽しめるため、家族向けにも贈答向けにも使い分けしやすい構成です。

青果と精肉を同じショップ内でまとめて比較できるので、買い回りの手間を減らしやすい企画です。

年度末の冷蔵庫ストックを整えたいタイミングに、価格メリットと産地品質を両立できるセールになっています☆

【群馬の旬をお得にまとめ買いできる限定企画！

JAタウン「新鮮ぐんまみのり館 年度末大決算セール20％OFF」】の紹介でした。

よくある質問

Q. セールはいつまで開催されていますか？

2026年2月13日（金）から3月中旬まで開催されています。

Q. 割引率はどのくらいですか？

クーポンを使うと対象商品が20％OFFになります。

Q. 対象商品はどのくらいありますか？

対象商品は150品以上です。

