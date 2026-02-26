「侍語る」第１２回は、日本代表に初選出されたエンゼルスの菊池雄星投手（３４）。メジャー８年目、４球団で日本人左腕最多の通算４８勝をマークした知見を生かし、投手陣の精神的支柱としても期待される。１次ラウンド２戦目となる３月７日の韓国戦（東京Ｄ）の先発が有力視されるサウスポー。自ら「最初で最後」と語る、ＷＢＣ出場への熱き思いとは。（構成・加藤 弘士）

球界屈指の理論派は、同時に「情の人」でもある。

話は昨年１月にさかのぼる。雄星が岩手・花巻市内に自らプロデュースした、屋内複合野球施設「Ｋｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｈｉｌｌ」（ＫＯＨ）に、井端監督がやってきた。

代表入りの打診だった。

「『２０２５年、どんな成績であろうと呼びたい』という話を、その場でしていただいて。その一言だけで、僕は十分でした。行く決断をするには十分な言葉だったので」

同時に「宮崎合宿から来てほしい」とのリクエストもあった。ＭＬＢで経験したピッチクロックやピッチコムについて、若い投手たちに話をしてもらいたい。年長者として、投手陣をまとめてもらいたい―。

エンゼルスとの規定上、合宿初日の１４日からの合流はかなわなかったが、弾丸帰国で宮崎入り。３日間、ナインと同じ釜の飯を食った。２３日夜、宮崎市内の焼き肉店で食事会を開催した。

「非常に楽しい３日間でした。３日間のために無理して来る必要があるのか、ちょっと悩みましたけれども、ただ来て、食事会もできたりとか、名古屋、大阪と入っていくとどんどん試合モードに入っていきますから、宮崎で３日間過ごせたのは大きかったですね」

広い視野で物事を見られるのは、日米で経験豊かな３４歳ならでは強みだ。チームとしての一体感の醸成に心血を注ぐ。

「まずはお互いを知ること。どうしても硬くなってしまうので、選手だけではなく裏方さん、サポートの選手もみんなが安心安全な場所にするというのが、パフォーマンスを出す上で一番大事だと思う。コミュニケーションは、みんなと取っていきたいと思います」

岩手で過ごした幼少期、松井秀喜さんに憧れた。同じ左打者。フォームもまねた。両親に頼んで巨人のファンクラブに入会した。タオル、サインボール、下敷き…。部屋中が「５５」であふれた。かつての自身のような、野球に恋い焦がれる少年少女のために、決して安くない私財を投じて「ＫＯＨ」を完成させた。野球を通じて子供たちに夢を―。それもまた、日の丸を背負う動機の一つだ。

「野球人口が減っている中でもう一度、子供たちに『プロ野球選手になりたい』『野球やってみたい』と思ってもらえるスポーツにすることが、一番のモチベーションです。世界一になって、そんな思いになってくれる子供が、一人でも増えたらなと思います」

初めて袖を通す日の丸のユニホームへの思いに、卓越した言語化能力を誇る男が、表現に苦しんだ。

「うれしいという気持ちよりも、うーん、なんて言うんでしょうね。言葉にできない、と…」

胸いっぱいの熱情を力に変え、威風堂々と左腕を振り抜く。その姿は次世代の心を熱くして、新たな憧れを生み出すに違いない。

◆菊池 雄星（きくち・ゆうせい）１９９１年６月１７日、岩手・盛岡市生まれ。３４歳。花巻東３年時の０９年にセンバツ準Ｖ、夏４強。同年ドラフト１位で６球団競合の末に西武入り。１７年に最多勝と最優秀防御率。１９年１月にポスティングシステムでマリナーズ入り。ブルージェイズ、アストロズ、エンゼルスでプレーし、米球宴には２度選出。日本人投手４人目の通算１０００奪三振を達成。日米通算１２１勝（ＮＰＢ７３勝・ＭＬＢ４８勝）。２５年は３３試合に登板し、７勝１１敗、防御率３・９９。１８３センチ、９５キロ。左投左打。