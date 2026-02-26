乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が２５日、自身の公式ブログで４１枚目シングルの活動をもって卒業することを明かした。５月２１日には東京ドームで卒業コンサートを開催することも発表。２３年から３代目キャプテンを務めるなど約９年半にわたってグループを支えた功労者が、アイドル人生に区切りを付ける。

梅澤が乃木坂４６に加入するきっかけは、当時エースとして活躍していた白石麻衣だった。モデル雑誌で初めて目にし、その美貌（びぼう）に一目ぼれ。白石に強い憧れを持つようになったと同時に、乃木坂４６への愛も大きくなっていった。

オーディションの面接では、その愛を涙ながらに訴えかけて合格。３期生として加入し、山下美月（２４年卒業）、与田祐希、久保史緒里（ともに２５年に卒業）らと早くから中心メンバーとして頭角を示した。

身長はグループの中で最も高い１７０センチ。白石を彷彿（ほうふつ）とさせるスラッとしたスタイルやロングヘアは、モデルとしても重宝された。

そんな容姿端麗である上に、真面目で謙虚でしっかり者。メンバーはもちろん、スタッフからも愛され、梅澤と関わったことがある人は「本当に良い人なんです」と口をそろえる。まさに非の打ちどころがなく、誰からも慕われる「ザ・キャプテン」だった。

記者が初めて直接取材したのは、２４年３月のバースデーライブ１週間前。実は、ほぼ初めてのインタビューだった。バースデーライブと同じ日程で４日間の連載企画を行うことになり、文字数にして４０００字以上。与えられた取材時間も３０分しかなく、当時２３歳だった新人記者の私にとっては、あまりにも荷が重すぎる仕事だった。

不安でいっぱいの中、次々と質問をぶつけると、驚くほど詰まることなくスラスラと答えを返してくれた。後に他の方を取材させてもらううちに気づくのだが、梅澤のコメント力はずば抜けていた。

さらに、“記者あるある”で記事を書く時に間違った意味に捉えられないよう、話し言葉を書き言葉に変換しないといけないことがよくあるのだが、梅澤にはそれが一つもない。私は彼女のおかげで奇跡的に企画を完遂させることができ、そのときから勝手に「恩人」と呼ばせてもらっている。

その取材で印象に残っているのは、全メンバーに対する思いとして「グループの仕事に熱量を注げる人であってほしい」と口にしたこと。モデル業や女優業など個人の仕事が増えるメンバーもいる中で、乃木坂４６には「バースデーライブ」や明治神宮球場でのライブなど恒例行事がいくつかある。それらができることを「当たり前じゃない」と言い切り、キャプテンとしてグループのことを一番に考えていることがにじみ出た瞬間だったように感じた。

その約１年後、梅澤をよく知る関係者から「多分、彼女はもっと個人の仕事のオファーが来ているはずなんです。だけど、キャプテンとしてグループの仕事を抜けることはできないから、いくつか断っていると思います」と聞かされた。２０代後半で卒業することが多い女性アイドルにとって、個人の仕事はその後のキャリアにつながる大事なもの。それにも関わらず、梅澤は「グループの仕事に熱量を注げる人」を体現し続けた。

そんな模範的な存在が、乃木坂４６を去る。まだ、卒業コンサートなどアイドルとしての仕事は残っているが、ここでひとまず恩人・梅澤さんに「卒業おめでとうございます。本当にお疲れさまでした」と伝えたい。（乃木坂４６担当・松下 大樹）

◆梅澤 美波（うめざわ・みなみ）１９９９年１月６日、神奈川県出身。２７歳。２０１６年９月に、乃木坂４６の３期生として加入。１９年、女性ファッション誌「ｗｉｔｈ」専属モデルに。２１年１１月、副キャプテンに就任。２３年２月、３代目キャプテンに就任。身長１７０センチ。血液型Ａ。愛称・梅ちゃん。