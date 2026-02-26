フラメンコギターデュオ「徳永兄弟」の歩みを追った書籍『15歳が選んだ世界』が出版されます。

15歳でスペイン留学を決めた兄弟の成長を、母でありフラメンコダンサーの小島正子さんが綴った一冊です。

夢の進路と子育ての葛藤が重なる時期に読みたい内容となっています。

ファルーカ「15歳が選んだ世界 -大切にしたのは好きな気持ち ギターデュオ徳永兄弟」

発売日：2026年3月17日判型：B6判総ページ数：190ページ製本：並製・ソフトカバー定価：本体1,800円＋税ISBN：978-4-8450-1015-8

発行元の株式会社エムツーカンパニーは、ホームページやパンフレット、冊子制作を女性クリエイターの視点で手がける制作会社です。

同社が発行する「ファルーカ」は、フラメンコを楽しむ人に向けたコミュニティペーパーです。

今回の新刊は、兄弟の音楽キャリアだけでなく、家族が選び続けた日々の判断まで記録した出版企画です。

15歳留学からメジャーデビューまでの成長記録

留学決断時の年齢：15歳主人公：徳永健太郎・徳永康次郎（徳永兄弟）出身地：新潟県

本書は、兄弟がスペインのフラメンコギター学校へ進んだ時期から日本でのメジャーデビューまでを時系列で追える構成です。

フラメンコ音楽の専門性と若い時期の挑戦が重なるため、音楽志向の読者にも読み応えがあります。

子育ての葛藤と希望を描く読みどころ

著者：小島正子立場：母・フラメンコダンサー

著者は「マニュアル通りではない子育て」を主題に、親として迷う時間と前進する瞬間を丁寧に言語化しています。

進学や留学の選択を前にした家庭で起こりやすい対話を具体的に想像しやすい点が本書の価値です。

発売スケジュールと出版記念パーティ情報

全国発売日：2026年3月17日販売場所：全国書店・ネットショップ出版記念パーティ日程：2026年3月22日会場：新潟グランドホテル

発売当日から書店とネット販売の両方で入手できるため、地域差が出にくい流通設計です。

3月22日には同会場で記者発表会と出版記念パーティも予定されており、刊行後の動きまで見通しやすくなっています。

将来の進路選択に親子で向き合う時期は、正解よりも対話の質が結果を左右しやすい場面です。

音楽の世界を追う兄弟の実話として読める一方で、家庭の意思決定を見直す読み物としても活用しやすい内容になっています。

【15歳留学からデビューまでを綴る実録！

ファルーカ「15歳が選んだ世界 大切にしたのは好きな気持ちと親心」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『15歳が選んだ世界』の発売日はいつですか？

2026年3月17日に発売されます。

Q. 書籍の仕様を教えてください。

B6判190ページの並製ソフトカバーです。

Q. 出版記念パーティはどこで行われますか？

2026年3月22日に新潟グランドホテルで開催中。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 15歳留学からデビューまでを綴る実録！ファルーカ「15歳が選んだ世界 大切にしたのは好きな気持ちと親心」 appeared first on Dtimes.