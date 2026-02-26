ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表のドジャース・大谷翔平投手（３１）のチーム合流に備え、関係各所が厳戒態勢を整えていることが２５日、分かった。２７、２８日の壮行試合・中日戦の会場となるバンテリンＤでは警備員を通常時より増員し、中継を担当するテレビ局は、大谷だけを追い続ける異例の“大谷カメラ”を設置することが判明。凱旋するスターの一挙手一投足から目を離さない。チームはこの日、非公開練習を実施。連覇へ、着々と準備が進んでいる。

列島が“大谷フィーバー”に沸く瞬間が刻一刻と迫ってきた。大谷は壮行試合・中日戦の前日練習が行われる２６日にチームに合流する予定。スターの凱旋に備え、周囲も騒がしくなってきた。会場となるバンテリンＤの関係者は「具体的な人数はお答えしかねますが、球場内外を含め、警備員は通常よりも増員して臨みます」と厳戒態勢を整えていることを明かした。公式ショップは球場隣接の駐車場に設営済み。前回大会同様に長蛇の列が予想されるだけに、すでに無数のコーンが並べられるなど、準備は万端だ。

超異例の対応も判明した。ＷＢＣ開幕までに行われる実戦は２７、２８日の中日との壮行試合、３月２日にオリックス、同３日の阪神と戦う壮行試合（ともに京セラＤ）の４試合。２７日と２日はＴＢＳ系列、２８日と３日はテレビ朝日系列で放送される。テレビ朝日関係者によれば、センター後方に大谷専用の特別カメラを設置。特にメジャー勢は２月中の２試合には出場できない規定だが、大谷のベンチ内での様子など、一挙手一投足も見逃さない態勢だ。ＴＢＳ関係者も「通常よりカメラを増やし、見える範囲にいる間は大谷選手をマークします」と気合十分だ。

伝説のフリー打撃の再現なるか―。前回の２３年大会では、合流２日目となった３月４日、前年に１度しか行わなかったグラウンドでのフリー打撃を実施。２７スイング中、右翼５階席への推定飛距離１６０メートル弾３発を含めた９本のサク越えを記録。ナインらの度肝を抜き、チーム全体の士気を高めた。昨年３月にはメジャー開幕戦となったカブス戦で来日したが、試合前はグラウンドで打撃練習を行っておらず、３年ぶりのショータイムにも期待だ。

日本時間２３日に米アリゾナ州で行われるドジャースキャンプを打ち上げた大谷は、休む間もなく２４日昼に、前回大会同様にチャーター機で羽田空港に帰国した。前日にはカブス・鈴木誠也、レッドソックス・吉田正尚の両外野手が中部国際空港に到着したことを報告。メジャー組も続々と帰国し、全３０選手の集結が近づいてきた。「ワールドシリーズで勝つのも、ＷＢＣで勝つのも、ＭＶＰになるのも１回やればいいわけではない。継続して初めて一流の選手と周りが評価してくれる」と語っていた大谷。ドジャースを球団史上初の連覇に導いた優勝請負人が、ついに侍として再始動する。

◆２３年ＷＢＣ前の大谷フィーバーぶり ３月１日（現地時間２月２８日）に米アリゾナ州でオープン戦に登板後チャーター機に乗り込み、同日午後１０時すぎに羽田空港に到着。空港にはテレビカメラ２０台、報道陣７０人が集結。混乱を避けるために警察官５人、警備員２人も配置された。合流２日目の４日、中日との壮行試合（バンテリンＤ）前にフリー打撃を行い、右翼５階席への推定飛距離１６０メートル弾３発を含め２７スイング中、９本のサク越え。４連発時には観客をあおるようにガッツポーズを決めるなどノリノリだった。５日には新幹線で大阪に移動。名古屋駅では警察、警備員にロープで通路を確保されながらの“ＶＩＰ待遇”だった。