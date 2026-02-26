災害時に命を守るための「トイレ・食事・睡眠」を、子どもが自分で考えながら学べるデジタル教材が公開されました。

教材名は「まちがいをさがせ！

災害時のT・K・B」で、避難所だけでなく在宅避難や車中避難にも対応しています。

知識を読むだけで終わらず、家庭の備えや地域の防災行動につなげる設計です。

日本トイレ研究所「まちがいをさがせ！災害時のT・K・B」

公開時期：2026年2月教材形式：デジタル教材対応避難形態：3形態（避難所避難・在宅避難・車中避難）学習視点：3視点（T・K・B）

NPO法人日本トイレ研究所は、トイレを通じて社会をより良い方向へ変える活動を続ける団体です。

同団体は災害時の初動に必要な携帯トイレについて、規格適合評価を公開し製品選定を支える取り組みも進めています。

今回の教材は株式会社HAPが制作し、災害関連死の予防に直結する生活環境の知識を子ども世代へ伝える内容です。

間違い探しでT・K・Bを自分ごと化できる学習設計

学習方式：間違い探し型操作方法：クリック・タッチで解説表示主題：トイレ・食事・睡眠休息

イラストの問題点を自分で見つける流れなので、受け身ではなく主体的に考える学習になります。

危険箇所に触れると理由が表示されるため、災害時に何を優先すべきかを短時間で整理しやすい構成です。

避難所・在宅・車中の違いを一度に学べる構成

場面数：3場面対象課題：衛生環境・要配慮者対応を含む複合課題

避難生活の形が多様化する中で、場所ごとに起こる問題の違いを比較して理解できる点が大きな強みです。

同じT・K・Bでも必要な備えが変わることを把握できるため、家庭の備蓄見直しにも直結しやすくなっています。

家庭学習と地域防災教育の両方で使える実践仕様

補助教材：ワークシート整備済み指導支援：指導者向けマニュアル整備済み

子どもが家庭で学ぶだけでなく、地域の防災学習で大人が進行役を担う場面まで想定した仕様です。

学びを行動に移す導線が用意されているので、訓練や備蓄確認を日常の習慣にしやすくなります。

災害時の健康リスクは発災直後よりも避難生活で拡大しやすいため、平時からの準備が結果を分けます。

親子で同じ教材を見ながら話せる形式なので、家庭内で役割分担を決めるきっかけにも使える内容です。

【災害時の行動力を親子で育てる防災教材！

日本トイレ研究所「まちがいをさがせ 災害時のT・K・Bデジタル教材」】の紹介でした。

