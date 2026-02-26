天皇皇后両陛下と愛子さま「国風盆栽展」ご鑑賞　中学時代から盆栽好きの陛下「すばらしいですね」と笑顔

天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、2月17日、東京都美術館で開催された「国風盆栽展」を鑑賞されました。

中学時代から盆栽が好きな陛下

「国風盆栽展」は、2026年に100回目を迎えた国内最古の公募の盆栽展で、会場では国内外の愛好家が育てた入選作品180点余りを展示。皇居で育てられている赤松も特別出品されました。

中学時代から盆栽好きで、友人から「じい」というあだ名で呼ばれていた陛下。この盆栽展に、度々足を運ばれています。

平成9（1997）年には、初めて皇后さまと一緒にご鑑賞。

2024年には、愛子さまも初めて盆栽展をご覧になりました。

今回、「日本盆栽協会」名誉総裁の𥶡仁親王妃信子さまとともに会場を回られたご一家。

推定樹齢が400年近い五葉松「旭光大和」をご覧になった。陛下は「すばらしいですね」と目を細め、皇后さまは「もともとは、どちらに?」などと質問されていました。

愛子さまは、時折、作品に近寄り、五葉松（雪月花）の前では「下の枝は、上の枝とどうバランスをとるんですか？」などと質問しながら、熱心に鑑賞されていました。

（「皇室ご一家」2月22日放送）