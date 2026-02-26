「投げてるボールがエース級！」阿部巨人に出てきた150キロルーキー左腕にX注目「開幕1軍に入れてほしい」「新人3投手がいいですね」

ドラ3の山城が開幕に向け順調にアピールを続けている（C）産経新聞社

V奪回を目指す巨人で新戦力に期待が高まっている。

ドラフト3位ルーキーの山城京平は2月23日に行われた楽天とのオープン戦（那覇）に7回から5番手でオープン戦初登板。2回3分の2を無安打無失点、最速150キロをマークと圧巻のデビューを飾った。

【動画】強打者ボイトも3球三振！ドラ3山城の圧巻ピッチングシーン

7回から登板した左腕は先頭の伊藤裕季也を中飛に打ち取ると続く4番、かつてア・リーグで本塁打王に輝いた強打者、ルーク・ボイトへの2球目がこの日最速となる150キロをマーク。3球三振と圧巻のピッチングを見せると、その後も緩急を使い、打者8人に対し完全投球と封じ込めた。

最後は左足ふくらはぎをつり降板となったが、圧巻の内容には、ファンの間からもXなどSNS上含め「投げてるボールがエース級!」「ロング枠でもいいから開幕1軍に入れてほしい！」「球に勢いがある」と新戦力への期待が高まっている。

亜大からドラフト3位入団、まだ線の細さはあるが、バネの強さ、潜在能力の高さを感じさせる。