ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２９８ドル高 シカゴ日経平均先物は５万９６６５円
NY株式25日（NY時間15:12）（日本時間05:12）
ダウ平均 49472.99（+298.49 +0.61%）
ナスダック 23153.34（+289.66 +1.27%）
CME日経平均先物 59665（大証終比：+875 +1.47%）
欧州株式25日終値
英FT100 10806.41（+125.82 +1.18%）
独DAX 25175.94（+189.69 +0.76%）
仏CAC40 8559.07（+39.86 +0.47%）
米国債利回り
2年債 3.471（+0.010）
10年債 4.048（+0.019）
30年債 4.694（+0.013）
期待インフレ率 2.285（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（0.000）
英 国 4.317（+0.011）
カナダ 3.194（+0.006）
豪 州 4.720（+0.025）
日 本 2.130（+0.047）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.68（+0.05 +0.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5219.90（+43.60 +0.84%）
ビットコイン（ドル）
68763.50（+4716.52 +7.36%）
（円建・参考値）
1075万3924円（+737617 +7.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
