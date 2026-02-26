NY株式25日（NY時間15:12）（日本時間05:12）
ダウ平均　　　49472.99（+298.49　+0.61%）
ナスダック　　　23153.34（+289.66　+1.27%）
CME日経平均先物　59665（大証終比：+875　+1.47%）

欧州株式25日終値
英FT100　 10806.41（+125.82　+1.18%）
独DAX　 25175.94（+189.69　+0.76%）
仏CAC40　 8559.07（+39.86　+0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.471（+0.010）
10年債　 　4.048（+0.019）
30年債　 　4.694（+0.013）
期待インフレ率　 　2.285（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.707（0.000）
英　国　　4.317（+0.011）
カナダ　　3.194（+0.006）
豪　州　　4.720（+0.025）
日　本　　2.130（+0.047）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.68（+0.05　+0.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5219.90（+43.60　+0.84%）

ビットコイン（ドル）
68763.50（+4716.52　+7.36%）
（円建・参考値）
1075万3924円（+737617　+7.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ