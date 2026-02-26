主演・松嶋菜々子『おコメの女』ついに最終章突入！“ザッコク”に解体の危機

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本日2月26日（木）、同ドラマの第8話が放送される。

東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）を舞台に、松嶋演じる敏腕国税調査官・米田正子が、個性あふれる仲間たちと悪徳脱税者を成敗していく本作。

前回放送の第7話では、“鷹羽直哉”として選挙に立候補した鷹羽宗一郎（千葉雄大）元経済産業大臣の元秘書・灰島直哉（勝村政信）が宗一郎に仕掛けた未公開株脱税の罠を、正子らが未然に防いだ。

また、正子らザッコクメンバーが一丸となって、缶詰状態の病院から抜け出して息子に誕生日プレゼントを渡したいという宗一郎の願いをかなえるほっこり展開も。これまで裏で偉そうにしていた政治家時代から一転、ちょっとおバカだけど実は純粋という宗一郎の姿にも注目が集まっている。

◆いよいよ最終章に突入！

第8話から、物語はいよいよ最終章に突入。

ザッコクのメンバーは、宗一郎の証言で、鷹羽家に代々伝わる埋蔵金“隠し財産”の存在を確信する。しかし、調査が前進するかに見えた途端、正子が上司の麦谷実（戸次重幸）から告げられたのは、まさかのザッコクの解体。

さらに、キャリア組の笹野耕一（佐野勇斗）まで、内示によって財務省に戻ることになり…。

タイムリミットまで残り1カ月。正子らは徹底的に鷹羽家を調査して裏金の実態を暴き、最後まで職務を全うすることを誓う。

心を入れ替えた宗一郎とともに新潟へ向かった正子は、埋蔵金が隠されている可能性が高いという鷹羽家の蔵を捜索するのだが…。

一方、見事当選を果たし、政治家の道を歩み始めた灰島は、「権力と鷹羽家に伝わる埋蔵金を自分のものにする権利を得た」とほくそ笑む。そして、あろうことか悪徳政治家として暗躍し始めた灰島の隣には、常に正子の父・田次（寺尾聰）がいて…。

ザッコクチームの熱い信念や、再起を誓う宗一郎の純粋な気持ち、金と権力を欲する灰島の思惑、そして読めない田次の本心…。さまざまな想いが交錯するなか、緊迫の最終章が幕を開ける。