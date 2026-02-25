STUDIOUS WOMENS表参道店が移転リニューアル　フェティコの別注アイテムを発売

TOKYO BASEが運営するセレクトショップ「ステュディオス（STUDIOUS）」の「STUDIOUS WOMENS表参道店」が移転リニューアルオープンする。営業開始日は2月27日。

【画像をもっと見る】

STUDIOUS WOMENS表参道店は、2020年6月にオープン。「TOKYOの今」を象徴するブランドを厳選し提案してきた。今回、国内外で高まる日本ブランドへの関心と、顧客からのブランド拡充要望を受けてリニューアルを決定したという。

新店舗は、売り場面積約241平方メートル。旧店舗から歩いてすぐの場所に位置する。店内には、ファサードに松や提灯といった象徴的なモチーフを配したほか、茶室を想起させるフィッティングルームを設置。日本の美意識を随所に取り入れた。

オープンを記念して、「フェティコ（FETICO）」のポップアップを開催。同企画のために製作した別注アイテムとして、ショート丈のカーディガン（3色、各5万3900円）とロングスカート（2色、各6万3800円）を用意する。

◾️STUDIOUS WOMENS表参道店

オープン日：2026年2月27日（金）

所在地：東京都渋谷区神宮前4丁目27-2