◎昨季まで選手会長を務めた阪神・中野。キャンプ打ち上げの手締めのあいさつを今回は新選手会長の村上に譲り「気が楽だわ〜！」。大声で本音を話していました。

◎巨人のドラフト5位・小浜（沖縄電力）は阿部監督から打撃の実演指導を受けると「スイングめちゃめちゃ奇麗でした。（打球は）僕より速かったですよね」。少年のように目を輝かせていました。

◎ロッテ・サブロー監督は日本三大秘境とされる宮崎県椎葉村出身のドラフト6位・岡村（富島）をきょう26日のチェコ戦でスタメン起用することを明言。「（記事に）書いてよ。椎葉村みんな集まれって」。地元の期待の星です。

◎キャンプ中の実戦で1番を打つことが多かった広島のドラフト1位・平川（仙台大）。この打順のイメージを問われ「うーん…。1番ですか。元気な人です。元気っていうか。おかしいな（笑い）」。何となく分かる気がします。

◎巨人・立岡3軍外野守備兼走塁コーチはアイマスクを使った外野守備練習を考案し「もっと面白いアイマスク買ってこようと思ったんですけど。真っ白で名前を書いてあげようかな、とか」。ちょっと見てみたかったです。