外野手は背後の飛球に対し、際どくなればなるほど目を離さずに追わなければならない。感覚を養うために、巨人外野陣に用意された秘密兵器がアイマスク。松本や丸らが着用し、5メートル間隔で置かれたマーカーへ走り出した。目隠し珍トレーニングの目的は2つだ。

一つは「蛇行防止」。スタート地点から10、15、20メートルと3つのマーカーに向かって走り出す。視界がない状態でマーカーの近くを目指すことで、真っすぐ走れているかを確認できる。さらに、目を離した際の走るライン取りにも効果が期待できる。発案した3軍の立岡外野守備兼走塁コーチは「意外と蛇行することがある。（試合で）より簡単になればいい」と説明した。

2つ目は距離感。飛球から目を離せない場合は、フェンスまでの距離を目視できない。東京ドームはフェンス際のアンツーカーも人工芝で、立岡コーチは「アンツーカーも足の感覚が変わらないので、フェンスまで何歩と距離感は分かっていた方がいい」。昨季の78失策は12球団ワースト。守備を見直し、鉄壁の外野陣で頂点だけ見据え一直線に向かう。（田中 健人）