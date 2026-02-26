広島は25日、「ゾンビタバコ」などと呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして医薬品医療機器法違反の罪で起訴された羽月隆太郎内野手（25）との契約を24日に解除したと発表した。25日に自由契約選手として公示された。

鈴木清明球団本部長は「プロ野球選手としてふさわしくなく、社会問題化している事案の大きさを考え、厳格に処分する判断をした」と説明。羽月被告に通達した際には謝罪の言葉があったという。球団として「再発防止に関する指導を徹底し、信頼回復に努める」とした。新井監督は「非常に責任を感じている。開幕を前にご心配とご迷惑をおかけし、おわび申し上げます」などとコメントした。

昨年12月16日ごろにエトミデートを使用した疑いで、1月27日に広島県警に逮捕された。当初は否認したが、捜査が進む中で使用を認めた。今月17日に起訴され、18日に保釈された。

主に代走の切り札として出番を増やし、昨季は自己最多74試合の出場で打率・295、17盗塁をマークした。選手会長の島内は「とても残念な気持ちが大きい。ファンの皆さまを裏切ってしまった」と神妙な面持ち。「僕たちができるのは、野球に対する姿勢や結果を見せて喜んでもらうことだけ」と選手たちの思いを代弁した。