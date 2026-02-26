桃の節句を歌と制作で深く学べる特別行事！近畿大学九州短期大学附属幼稚園「ひな祭り集会体験プログラム」

近畿大学九州短期大学附属幼稚園で、園児が桃の節句を学ぶ「ひな祭り集会」が3月3日に行われます。

紙芝居やクイズに加えて、雛飾り制作や歌と踊りまで組み合わせた構成です。

日本の伝統行事を「知る」だけでなく、体を動かして「感じる」時間になっています。

近畿大学九州短期大学附属幼稚園「ひな祭り集会」

開催日：2026年3月3日（火）開催時間：10時45分〜11時15分会場：近畿大学九州短期大学附属幼稚園 遊戯室所在地：福岡県飯塚市菰田東1-5-30アクセス：JR福北ゆたか線「飯塚駅」から徒歩約3分対象：全園児138人

近畿大学九州短期大学附属幼稚園は、福岡県飯塚市にある私立幼稚園です。

会場となる遊戯室は、子どもたちが季節行事や集会を体験する園内の中心スペースです。

今回の集会は、歌・制作・対話を重ねながら、桃の節句を身近な文化として学ぶ取り組みです。

電子黒板の紙芝居とクイズで桃の節句を理解

学習方式：紙芝居とクイズの2形式使用機材：電子黒板1台

集会では、ひな祭りの由来や飾りの意味を紙芝居で確認してからクイズへ進みます。

「ひな祭りはどんな日か」を自分の言葉で考える流れがあり、聞くだけで終わらない構成です。

雛飾り制作で手を動かしながら行事を体験

参加制作人数：138人仕上げ工程：雛段台紙への貼り合わせ1回

各学年で準備した雛飾りを持ち寄って完成させるため、行事に向けた積み上げが実感しやすくなっています。

共同制作の工程が入ることで、季節行事をクラス全体の思い出として残しやすい点も魅力です。

教員の演出と歌・踊りで伝統行事に親しむ

教員登場役：お雛様・お内裏様の2役実施演目：歌唱と踊りの2演目

教員が役になって登場する演出が入ることで、園児の集中が高まり、行事への没入感が生まれます。

歌って踊る時間まで一連で体験できるため、桃の節句を生活の中の文化として覚えやすいプログラムです。

短時間でも、学ぶ・つくる・表現するの3要素がそろっているので、行事学習としての密度が高い内容です。

地域の園児が季節の節目を体感しながら、日本の伝統を次の世代へつないでいく取り組みとなっています。

