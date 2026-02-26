開発現場の外部連携を読み解く最新調査！レポートオーシャン「バイオテクノロジー製薬サービスアウトソーシング市場」

バイオ医薬品の開発現場で、外部パートナー活用を前提にした動きがさらに強まっています。

レポートオーシャンは、バイオテクノロジーおよび製薬サービスアウトソーシング市場の最新予測を公開しました。

コスト最適化と開発スピードを同時に求める企業にとって、次の10年を読むための基礎データになる内容です。

レポートオーシャン「バイオテクノロジーおよび製薬サービスアウトソーシング市場」

発表日：2026年2月25日予測期間：2026年〜2035年エンドユーザー区分：2分類（製薬・バイオテクノロジー）サービス区分：8分類＋その他

レポートオーシャンは、市場調査とコンサルティングを手がける調査会社です。

今回の調査では、医薬品開発や規制対応、臨床試験、製造を含む外部委託の全体像を横断的に整理しています。

単なる市場規模の提示にとどまらず、提携構造と地域別の温度差まで把握できる構成です。

市場規模予測と成長率の見通し

2025年市場規模：811億米ドル2035年市場規模予測：1264億米ドル年平均成長率（CAGR）：4.59％

予測は右肩上がりですが、急拡大型というより継続成長型のカーブです。

安定成長局面では、委託先の選定力と業務分担の設計が収益性を左右しやすくなります。

委託需要を押し上げる業務領域

主要提携領域：CRO／CMOの2領域主要委託工程：前臨床・臨床・規制申請・市場アクセスの4工程9社

企業側は非コア業務を外部化し、研究と創薬判断にリソースを集中する流れを強めています。

CROの臨床運営力とCMOの製造スケールを組み合わせるモデルが、実務面での標準になりつつあります。

地域別の市場構造と拡大エリア

地域分類：北米・欧州・アジア太平洋・中東アフリカ・南米の5地域主要市場：北米と欧州拡大注目地域：アジア太平洋

北米と欧州は研究開発投資と規制対応の基盤が厚く、引き続き中心市場を維持しています。

一方でアジア太平洋は、コスト効率を重視した委託需要を取り込みながら存在感を高めています。

成長を左右するリスクと運用課題

主要リスク領域：規制遵守・データ保護・知財保護の3領域運用リスク領域：地政学・貿易制限・供給網混乱の3領域組織課題領域：専門人材不足・技術ギャップの2領域

委託比率が高まるほど、セキュリティと品質保証を含むガバナンス設計が重要になります。

特にグローバル試験を走らせる企業では、規制差分とサプライチェーン変動を同時に扱う実装力が求められます。

今回の調査は、規模予測と業務構造を同じフレームで見られる点が実務向きです。

研究開発体制の再設計や委託先ポートフォリオを見直すタイミングで、判断材料として使いやすい内容になっています。

よくある質問

Q. 市場規模は2025年から2035年でどの程度拡大しますか？

2025年の811億米ドルから2035年には1264億米ドルへ拡大すると予測されています。

Q. 予測期間のCAGRは何％ですか？

2026年から2035年の年平均成長率は4.59％です。

Q. エンドユーザー区分はどのように分かれていますか？

製薬とバイオテクノロジーの2区分で整理されています。

