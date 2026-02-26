109年の色づくり文化を工場で味わえる新拠点！月光荘「ファルベ体験交流クリエイティブ拠点空間」

創業109年の月光荘が、埼玉・三芳町の絵の具工場「月光荘ファルベ」を体験交流拠点としてリニューアルします！

2026年3月6日からは、これまでのカフェやイベント機能に加えて、製造エリアまで見学できる構成になります。

色を買う場所から、色をつくる現場に触れる場所へ広がるアップデートです。

月光荘「ファルベ」

リニューアルオープン日：2026年3月6日（金）所在地：埼玉県入間郡三芳町竹間沢324-6創業：1917年

月光荘は、1917年創業で日本初の純国産絵の具を生み出した老舗画材店です。

月光荘ファルベは、その月光荘が運営する自社絵の具工場をベースにした体験施設です。

今回の刷新では、ものづくりの現場そのものをひらき、味わう・つくる・学ぶ・ひらくを一体で楽しめる場へ再構成されています。

マイカラー・ラボと工場見学で色づくりを体験

マイカラー・ラボ from 3 basic colors：2,200円（税込）マイカラー・ラボ from 9 colors with a frame：6,600円（税込）利用条件：予約必須

体験では月光荘の絵の具と同じ原料を使い、配合を記録しながら自分だけの色名を付けて持ち帰れます。

画像のように顔料を少量ずつ試し塗りして調整する工程は、完成品を選ぶ買い物とは違う発見がある時間です。

製造エリア公開と組み合わせることで、色が商品になる前のプロセスまで立体的に理解できます。

フリーおえかきと缶バッジ加工で作品を持ち帰り

手ぶらでドローイング：660円（税込）手ぶらで透明水彩：3,300円（税込）手ぶらで油彩体験：5,500円（税込）おえかき缶バッジ：1,100円（税込）缶バッジサイズ：直径76mm

1階カフェには無料で使える画材クローゼットがあり、飲食の合間に大人も子どもも気軽に手を動かせます。

描いたスケッチをその場で缶バッジに加工できるため、制作の記憶を形にして持ち帰れる設計です。

机上に並ぶ色鉛筆やクレヨンのラフな雰囲気も、作品づくりのハードルを下げてくれます☆

3階のプライベート・アトリエは一般8,800円、U-25は5,500円で、テラス隣接の開放的な制作環境を利用できます。

レンタルスタジオは2時間3,300円と5時間7,700円の設定で、撮影や教室利用など用途に合わせて選べます。

毎週金曜のフライデー・シアターや工場価格アウトレットもそろい、日常の中で創作に触れる導線が増えた構成です。

【109年の色づくり文化を工場で味わえる新拠点！

月光荘「月光荘ファルベ体験交流クリエイティブ拠点空間」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 月光荘ファルベのリニューアルオープン日はいつですか？

2026年3月6日（金）です。

Q. マイカラー・ラボの料金はいくらですか？

3色コースが2,200円（税込）、9色フレーム付きコースが6,600円（税込）です。

Q. おえかき缶バッジのサイズと料金を教えてください。

直径76mmで、料金は1,100円（税込）です。

