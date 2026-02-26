繊維市場の先読みを支えるデータ分析！マーケットリサーチセンター「カチオン性ポリエステル繊維の世界市場2026年」
カチオン性ポリエステル繊維の世界市場をまとめた最新レポートが、マーケットリサーチセンターから発表されました！
短繊維とフィラメント糸の2タイプを軸に、2021年から2032年までの規模推移を同じ指標で追える構成です。
素材開発やアパレル企画で「次の色表現」を考えるときに、数字で判断しやすい内容になっています。
マーケットリサーチセンター「カチオン性ポリエステル繊維の世界市場2026年」
発表日：2026年2月25日レポートコード：MRC-OD-04089発行年月：2026年1月納品形態：英文PDF（メール納品2〜3日）分析対象期間：2021年〜2032年
マーケットリサーチセンターは、世界の市場調査レポートを日本向けに取り扱う調査資料の専門サイトです。
化学・材料分野を含む幅広い産業レポートを扱い、今回のタイトルもそのラインナップの1本です。
本資料ではカチオン可染ポリエステル繊維を、タイプ別・用途別・地域別で定量比較できる構成を採用済み。
公開画像でも、予測年・英文タイトル・レポートコード・産業分類が一目で確認できる設計となっています。
市場規模と成長率の見通し
2025年市場規模：26億7,400万米ドル2032年市場規模予測：28億9,900万米ドル年平均成長率（CAGR）：1.2％
成長率は急拡大型ではなく、需要を積み上げる緩やかな拡大型です。
そのぶん価格競争だけでなく、色表現や用途適合で差を出す戦略が効きやすいフェーズに入っています。
地域・用途・タイプ別の市場構造
地域シェア：中国 約60％地域シェア：インド＋東南アジア 約20％タイプ別最大セグメント：フィラメント糸 約70％主要用途：アウターウェア／スポーツウェア／下着
地域集中度が高いため、供給網を組む際は中国動向の把握が実務上の起点になります。
用途ではアウターが先行し、スポーツとインナーが続く構図なので、製品企画の優先順位も立てやすくなります。
レポートで確認できる分析軸
主要指標：消費金額（百万米ドル）主要指標：販売数量（K MT）主要指標：平均販売価格（USD/MT）収録構成：全16章
同じ指標を世界全体と地域別に並べて確認できるため、需要規模と価格帯を同時に比較できます。
メーカー別の競争分析では、売上・数量・ASP・シェア推移をまとめて見られる点が使いやすいポイントです。
素材特性と商品設計に生かす視点
タイプ分類：カチオン可染ポリエステル短繊維タイプ分類：カチオン可染ポリエステルフィラメント糸染色特性：カチオン染料での着色に対応設計論点：堅牢度・後加工条件・混用比率の管理
カチオン性ポリエステルは、通常PETでは出しにくい鮮やかな発色や異染表現を狙いやすい素材です。
一方で耐熱黄変性や昇華堅牢度は銘柄で差が出るため、企画段階から染色条件まで含めた設計が重要になります。
数字で市場を押さえつつ、素材特性まで同時に確認できるので、調達と商品企画をつなげて検討しやすいレポートです。
中長期で繊維製品の色提案を強化したいチームにとって、意思決定の土台として使いやすい1冊になっています☆
【繊維市場の先読みを支えるデータ分析！
マーケットリサーチセンター「カチオン性ポリエステル繊維の世界市場2026年」】の紹介でした。
よくある質問
Q. マーケットリサーチセンター カチオン性ポリエステル繊維の世界市場2026年の発売日はいつですか？
発表日は2026年2月25日です。
Q. マーケットリサーチセンター カチオン性ポリエステル繊維の世界市場2026年の開催期間はいつですか？
分析対象期間は2021年〜2032年です。
