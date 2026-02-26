日本各地の“その時期だけ”の味を追いかける番組「食旅一会」が、BS12 トゥエルビで放送されます！

旅先の景色だけでなく、料理人が土地の食材とどう向き合うかまで見られる構成が魅力です。

2月回は三重県明和町を舞台に、松阪牛や伊勢志摩の海の恵みを生かす一皿に迫ります。

BS12 トゥエルビ「食旅一会」

放送日時：2026年2月26日（木）21時00分〜放送枠：最終木曜 21時放送局：BS12 トゥエルビ（全国無料放送）チャンネル番号：222chナレーション：山口智子

BS12 トゥエルビは、24時間全国無料で視聴できるBS放送局です。

「食旅一会」は、その土地と季節だからこそ出会える一度きりの食体験をテーマにした美食番組です。

料理人の技術だけでなく、地域の気候風土や食文化まで映し出す“ガストロノミーツーリズム”の視点が軸になっています。

#4 三重県明和町 restaurant Ryu

取材先：三重県明和町 restaurant Ryuロケーション：伊勢神宮からおよそ10キロ出演シェフ：小倉龍介スペシャリテ：松阪牛のパイ包み

今回の舞台は、伊勢志摩エリアの海と畑の近さを生かせる明和町の一軒家レストランです。

小倉龍介シェフは自ら魚を釣るスタイルを取り入れ、地元食材の鮮度を皿の完成度に直結させています。

食材と器を一体で設計する料理哲学

料理アプローチ：食材と対話しながら構成表現領域：香り・味・見た目・世界観器の制作：シェフ自身が手がける構成あり

同番組で描かれるのは、味だけで完結しない“体験としての一皿”です。

器まで含めて設計する手法は、料理の温度感や余韻までコントロールするための重要な要素になっています。

旅の目的になる“一期一会の食”という価値

番組テーマ：一度きりの食事との出会い注目軸：地域食材・季節性・料理人の人生提案スタイル：美食を目的にした旅の再発見

同番組は、観光地を巡る旅から“一皿に会いに行く旅”へ視点を切り替えるきっかけをくれます。

食にまつわる背景を知ってから味わうと、同じ食材でも体験の深さが変わることを実感しやすい内容です。

旅先選びでグルメを重視する人にとって、放送後に行き先候補が増えるタイプの番組です。

地域の食文化を知る入口としても使いやすく、次の週末計画に結びつけやすい1時間になっています☆

【その土地の旬と料理人の技に出会う特別な美食時間！

BS12トゥエルビ「日本各地の美食体験を提案する食旅一会」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「食旅一会」はいつ放送されますか？

最終木曜の21時枠で放送されています。

Q. 2026年2月回の放送内容は何ですか？

三重県明和町の「restaurant Ryu」を特集する#4が放送されます。

Q. 視聴方法は？

BS12 トゥエルビの222チャンネルで全国無料視聴が可能です。

