▼アンティムジーク（渡辺師）テンションを上げないようソフトに。乗ったジョッキーはみんな乗り味がいいと言ってくれました。

▼エイズルブルーム（坂口師）動きは良かったし落ち着きがあります。

▼エレガンスアスク（坂井）直線の反応も良かったです。しっかり動けていました。

▼グランドオーパス（橋口師）最後まで馬なりのままでも、しっかり動けていました。前走は馬場を気にしていました。

▼グレースジェンヌ（上村師）この馬なりに動けていました。前走は馬場が合っていなかったのか進みが悪かった。阪神で改めて。

▼コニーアイランド（中内田師）入厩してからは動きが凄く良くなって、前進気勢も少し強め。予定より時計が速くなったが、状態は悪くない。

▼スマートプリエール（大久保師）いつものこの馬らしい動き。他のきょうだいより大人びている感じ。

▼ソルパッサーレ（浜中）半マイルで余力がありましたが、反応自体は良かったかな。外回りの千六はいい。

▼ダンシングドール（牧田師）少し速いかなと思ったけど、引っ張り切りでしたから。芝でもやれると思うし一発あっても。

▼ダンデノン（北村友）前走時より雰囲気がいい。今回の方が踏み込んで（調教）できている。伸びしろは大きいですよ。

▼ナムラコスモス（大橋師）いい動きをしていた。硬さもなさそう。そんなに差はないのでは。

▼ホワイトオーキッド（松山）先週乗った時より動きが良くなっている感じ。仕上がっています。