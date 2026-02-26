▼インビンシブルパパ（伊藤大師）米国遠征の疲れも取れているし、緩かったトモもしっかり。（豪州産馬で同世代より）半年遅れて生まれたが、成長が追いついてきた感じ。

▼ウイングレイテスト（畠山師）状態は変わらず。時計が速くなり過ぎず、イメージ通りの調整ができた。

▼オタルエバー（中竹師）変わらずきています。障害練習を取り入れて、その効果があれば。

▼カリボール（柴田善）先週より気合が入って自分からグイグイ走っていた。いい動きだった。

▼ビッグシーザー（西園正師）ラストは11秒台が出て、しっかり動けていた。長期休養明けを使って素軽くなっている。重量も1・5キロ軽くなるので。

▼ピューロマジック（安田師）CW半マイルの調教でちょっとだけ負荷をかけてみた。昨年のシルクロードS（9着）の時よりはいい。板についた追い込みはまだできないが、海外遠征などいろいろ経験して行儀は良くなっている。

▼ファンダム（辻師）動きは良かったと思う。1回使って体は締まってきた。

▼フィオライア（西園正師）間隔が詰まっているので上がりをサッと伸ばした。予定通り。ハナを主張して自分の競馬ができれば。

▼フリッカージャブ（西園翔師）元々、稽古は動くけど迫力のある動きでした。体が増えているのは成長分。

▼フリームファクシ（北村助手）動きは良かった。使った上積みは大きい。この条件も心配していない。

▼ペアポルックス（梅田師）先週CW6F78秒台でビシッとやっているのでサッと。昨年2着と同じぐらいの出来。

▼ママコチャ（池江師）レース当該週のいつもの追い切り。はじける感じでなかったけど年齢を感じさない。

▼ヨシノイースター（中尾師）予定通り。引き続きいい。中山も実績があるがメンバーがそろった。

▼ルージュラナキラ（加藤征師）状態はいい。前走は本気で走っていない。スタートさえ決まれば。

▼レイピア（中竹師）しっかりとやって、出来は前走ぐらい。今は競馬が上手。