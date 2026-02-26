ボクシングのＷＢＣ、ＷＢＡ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が５カ月ぶりの再起戦として、４月１１日・両国国技館で世界２階級を制したＷＢＣ同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とＷＢＣ同級挑戦者決定戦を行うことが２５日、主催者から発表された。また、１９年世界選手権金メダリストでプロ３連勝中のＷＢＣ世界スーパーフライ級１位の坪井智也（２９）＝帝拳、元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝はそれぞれ元世界王者とノンタイトル戦を行う。

勝利を渇望するように天心は全身真っ白のセットアップで登場し「何が何でも勝ちにいく。蹴ってでも勝ちにいきます」と、笑いを交えながらも強い決意をにじませた。

昨年１１月、世界初挑戦となったＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負け。プロ格闘技５５戦目でキャリア初黒星を喫した。「いろんな葛藤があった。人生でも試されている。崖っぷちの状態」と自身の立ち位置を表現し、「悔しさが湧いてきて『なめんじゃねーよ』と怒りの感情（が湧いた）。怒るのは面倒くさいしダルいので排除してきたが、芽生えてきた。自分に対しても、おまえ、こんなもんじゃねーよと」と新境地を明かした。

５カ月ぶりの再起戦で、いきなりローマン・ゴンザレス（ニカラグア）やジェシー・ロドリゲス（米国）と激闘を繰り広げてきた世界２階級制覇王者エストラダとの激突となるが、勝てば同級王者の拓真への再挑戦も可能性が高まる。「そのための試合。エストラダ選手はめちゃくちゃ強いと分かっているが、（拓真に）やり返さないと気が済まない」と、雪辱への強い意欲を示した。

◆エストラダ「（勝って）井上拓真選手という王者に向かって突き進みたい。天心選手は素晴らしい選手だと思っている。彼のスタイルに引き込まれないように、ＫＯでも判定でも勝ちたい」